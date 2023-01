Apresentado por Tadeu Schmidt, 'BBB 23' traz uma série de novidades para os participantes - Globo/Paulo Belote

Apresentado por Tadeu Schmidt, 'BBB 23' traz uma série de novidades para os participantesGlobo/Paulo Belote

Publicado 13/01/2023 18:06 | Atualizado 13/01/2023 18:08

Rio - A estreia do "BBB 23" se aproxima e mais novidades foram reveladas pela TV Globo. Na nova temporada, que estreia em 16 de janeiro, após a exibição de "Travessia", os participantes poderão usufruir de um poder inédito. Pela primeira vez na história, o eliminado da semana terá a chance de enviar um recado para um brother ou sister na casa ao deixar o confinamento.

fotogaleria

No entanto, a mensagem gravada em vídeo será exibida para todos os participantes em um telão na casa mais vigiada do país. Dessa forma, os ex-BBBs poderão deixar um conselho amigável, soltar uma bomba ou até mesmo divulgar informações falsas para os confinados. "Fazer diferente está na essência do BBB", afirmou Rodrigo Dourado, diretor artístico do "Big Brother Brasil".

"Tudo isso vem cercado de dinâmicas que criamos para esquentar o game, surpreender os jogadores e gerar entretenimento para o público. A primeira semana do jogo vai ser agitada e com novidades que dependem da participação dos fãs. A galera de casa vai ter um papel determinante do início ao fim do 'BBB 23'", adiantou ele.

Outra brincadeira que a nova edição traz foi revelada por Boninho nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, o diretor de variedades da TV Globo compartilhou o vídeo do momento em que Tadeu Schmidt e Ana Clara sugerem a possibilidade de um intercâmbio entre um participante do "BBB 23" com algum confinado do reality "La Casa de los Famosos", que estreia na terça-feira, dia 17, na Telemundo, emissora norte-americana de língua espanhola.

"Esse Big Day está uma loucura! O pessoal da Telemundo e meu querido amigo Ronald Day estão começando 'La Casa de los Famosos' nesta terça e a gente já vai fazer essa parceria. 'Big Brother Exchange', vem uma celebridade de lá e a gente manda alguém daqui! Qual vai ser a dinâmica??? Da uma ideia aí!", escreveu Boninho, na legenda da postagem.

O "BBB 23" também terá o novo “Poder Coringa”, uma espécie de “card do poder”, que dá vantagem a um jogador toda semana. Além disso, o Líder da semana ainda contará com mais uma regalia, além dos benefícios já conhecidos. No quarto do líder, se encontra uma grande central de controle, onde o todo-poderoso pode acessar, de maneira limitada e pré-determinada, diversos comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo. Dentre eles, assistir ao que acontece no restante da casa com áudio; descobrir o total de votos que recebeu até então; e a possibilidade de despertar os participantes na hora que desejar.