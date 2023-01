Tadeu Schmidt e Ana Clara revelam novas dinâmicas do 'BBB 23' - Reprodução/TV Globo

Tadeu Schmidt e Ana Clara revelam novas dinâmicas do 'BBB 23'Reprodução/TV Globo

Publicado 12/01/2023 22:48

Rio - O Big Day chegou ao fim após serem revelados os nomes dos 22 participantes do "Big Brother Brasil 23" . A novidade que inaugura a temporada é a formação de duplas para a primeira semana do reality show da TV Globo, a partir de uma votação aberta ao público. Na noite desta quinta-feira, Tadeu Schmidt contou que os fãs do programa terão a chance de juntar um participante do grupo Pipoca com outro do elenco Camarote.

"Lembrando que, com exceção da primeira dupla de Pipocas, formada por Gabriel e Paula, da Casa de Vidro, todas as outras devem ser formadas com um Pipoca e um Camarote. E por que fazer todos esses matches antes do BBB 23 começar? É porque durante a primeira semana, eles vão ter que jogar em duplas. Provas, Liderança, Paredão. Tudo!", explicou o apresentador da atração.

O resultado da votação, que acontece no site do Gshow, será revelado pelo jornalista no domingo, dia 15, no "Fantástico". "Vocês decidem se é uma dupla que vai se gostar, se odiar”, brincou Ana Clara, mais cedo, ao revelar a novidade em um dos intervalos da programação da Globo.