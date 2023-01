Tais Araújo se surpreende com Domitila Barros, participante do BBB 23 - Reprodução

Publicado 13/01/2023 13:42

Rio - Taís Araujo ficou surpresa ao descobrir que foi citada no texto de apresentação de Domilita Barros, participante do "BBB 23". A modelo contou que desde criança, queria ser artista da Globo e amiga da atriz. Em participação no "Encontro", nesta sexta-feira (13), para falar sobre o final de "Cara e Coragem", a protagonista da novela falou sobre o assunto.