Amanda se junta ao grupo Pipoca do 'BBB 23'Divulgação / TV Globo

Publicado 12/01/2023 22:05 | Atualizado 12/01/2023 22:10

Rio - A médica Amanda, de 31 anos, está no grupo Pipoca do "BBB 23" e é a 21ª pessoa confirmada no elenco do reality show. A novidade foi anunciado, nesta quinta-feira, durante um intervalo da programação da TV Globo. O programa estreia em 16 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt.

Amanda é médica, tem 31 anos e é natural de Astorga e mora em Campo Largo, ambas cidades do Paraná. Conta que sempre ouviu que quem não tem dinheiro não consegue alcançar seus objetivos, e usou isso como estímulo para se formar e provar a todos o contrário. Filha de pai militar, morou em mais de 15 cidades e, em uma delas, por residir perto de um pronto-socorro, se apaixonou pela Medicina. Gosta da rotina de trabalhar na UTI pela imprevisibilidade e, durante a pandemia, chegou a ficar 15 dias sem deixar o hospital. Considera que esse foi um período de realização profissional, mas não descarta exercer outros trabalhos, se for necessário – quando precisou ajudar a família, vendeu brigadeiros para complementar a renda.



Solteira, acredita que tem mais sorte no jogo do que no amor, e revela que não vive sem uma fofoquinha. Assume ser geniosa e justifica seu lado mais esquentado por ser “ariana com ascendente em áries”. “Gosto da coisa pegando fogo”, completa. Considera sua desorganização um defeito, mas também se acha espontânea e animada, além de um pouco estabanada. Diz que consegue deixar o ambiente leve e fazer piada de qualquer situação. “Eu danço estranho, mas danço. Gosto da bagunça”, afirma sobre o hobby de sair para festas.



Amanda adianta que está disposta a causar no BBB. “Não tenho medo do que vou encontrar e nem de me mostrar”, declara sobre a própria participação no reality. Ela ainda revela que o prêmio é um objetivo importante, já que financiou a faculdade e agora acumula uma dívida alta que precisa quitar.