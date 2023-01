Marília está no grupo Pipoca do BBB 23 - Divulgação / TV Globo

Marília está no grupo Pipoca do BBB 23Divulgação / TV Globo

Publicado 12/01/2023 19:42

Rio - Conforme os nomes dos participantes do "BBB23" foram anunciados, internautas começaram a questionar os integrantes do grupo Pipoca, idealmente composto por pessoas anônimas, já que alguns deles acumulavam mais seguidores do que os colegas do Camarote, que já são famosos.

As dúvidas começaram desde a casa de vidro quando Gabriel, o participante escolhido para seguir no programa, entrou e anunciou que já ficou com celebridades como a Anitta e a Luísa Sonza , além de ser seguido por figuras públicas como o filho mais novo de Jair Bolsonaro. O modelo já acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram, quando chegou ao reality. No Twitter, uma internauta comentou: "Gabriel é o famoso pipoca gourmet.. A Anitta segue ele kkkkkk"

Ao longo do dia, os usuários das redes sociais se assustaram com a lista de anônimos. A maquiadora Marília contava com mais de 700 mil seguidores ao ser anunciada, a treinadora Larissa já acumulava mais de 100 mil e o fazendeiro Gustavo já ultrapassava 200 mil seguidores: "Pipoca? Só se for Gourmet?!", comentou uma internauta.

Conforme os participantes do Camarote foram anunciados, a reação na internet piorou. A Miss Alemanha Domitila contava com pouco mais de 200 mil seguidores quando apareceu nas redes oficiais do reality, e gerou comentários do tipo: "os caras botaram um pipoca com mais seguidores que a camarote", "tem pipoca com 800k de seguidores nessa edição e camarote com 300k, a conta não tá batendo" e "boninho queremos famosos de verdade no camarote"

O público reclamou dos integrantes do pipoca, alegando que não representam mais o povo brasileiro como antes, nas redes sociais, foram vistas mensagens como: "Sinceramente pipoca que entra com 200 mil seguidores não é pipoca não, tenho saudade de participantes pobres f*didos devendo no Serasa, gente como a gente, com aluguel atrasado, gerente de loja, LIS negativo, obturação preta, marca de sol de havaianas, com iphone de botão", e "Os conceitos 'pipoca' e 'camarote' estão cada vez mais flexíveis "

Os conceitos "pipoca" e "camarote" estão cada vez mais flexíveis #BBB23 — Fábio Garcia (@fabiogaj) January 12, 2023

sinceramente pipoca que entra com 200 mil seguidores não é pipoca não, tenho saudade de participantes pobres fodidos devendo no serasa, gente como a gente, com aluguel atrasado, gerente de loja, LIS negativo, obturação preta, marca de sol de havaianas, com iphone de botão #BBB23 — rod #BBB23 (@rodolpho) January 12, 2023

os caras botaram um pipoca com mais seguidores que a camarote pic.twitter.com/ObBHQMHtSZ — André Brandt (@andrebrandt) January 12, 2023

pelo visto a cada camarote eu vou tá assim: pic.twitter.com/pytRhgtNCt — sari (@folkgirls) January 12, 2023