Manoel, da Cada de Vidro do BBB 23, vive um relacionamento aberto com Raphael Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2023 17:38

Rio - Raphael Piza, namorado do participante da casa de vidro Manoel, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (12) para agradecer ao público pelo apoio dado aos dois. Após a escolha do público de eleger Gabriel para entrar na casa do "BBB", Manoel foi eliminado, mas ainda não encontrou seu amado.

Emocionado, Raphael desabafou em seu Story e disse: "Olha só, só com muito filtro pra poder aparecer aqui, mas eu acho que eu tenho que aparecer porque eu estou recebendo muito carinho e acho que é mais por causa disso que estou chorando. Eu estou recebendo muito carinho de todo mundo, todo mundo que se identificou com o Manuel, todo mundo que se identificou comigo, com o nosso amor. Então, muito obrigado, muito obrigado vocês todos que continuam mandando boas mensagens, que continue sendo com a gente. Manuel, é incrível gente, é incrível, eu sei, conheço meu namorado e ele tem ainda muito conteúdo pra entregar pra vocês. Então a gente vai sim continuar aqui, vamos estar falando com as coisas que ele quer, vamos estar aparecendo. Manoel ainda vai fazer muita história, tenho certeza".

E continuou: "E novamente muito obrigado, muito obrigado. A gente chegou longe, muito longe e tudo é graças a vocês. Então, muito obrigado a todos vocês. E eu prometo que eu vou responder todo mundo que me mandou DM. Prometo mesmo. Eu vou responder todos vocês, eu vou conversar com vocês, eu estou gostando de conversar com vocês. Está sendo ótimo conversar com vocês. Só que com o tempo, nesses dois últimos dias foi muito difícil. Hoje está sendo difícil mas vai ser muito bom a hora que eu abraçar ele. A hora que eu vê-lo. Tomara que eu veja hoje. Não sei como vai ser, Globo libera agora meu namorado pra mim! Mas eu vou responder todos vocês a gente vai conversar aqui, muito obrigado pelo apoio de novo, beijo!