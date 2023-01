Tadeu Schmidt e Ana Clara revelam novas dinâmicas do BBB 23 - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2023 17:23 | Atualizado 12/01/2023 17:32

Rio - Tadeu Schmidt e Ana Clara estão apresentando os participantes da 23ª edição do "Big Brother Brasil" nos intervalos da programação da TV Globo e estão aproveitando para mostrar a casa do "BBB" e revelar algumas novidades sobre a dinâmica do jogo.