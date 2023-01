O médico Fred Nicácio está no elenco Camarote do 'BBB 23' - Divulgação / TV Globo

O médico Fred Nicácio está no elenco Camarote do 'BBB 23'Divulgação / TV Globo

Publicado 12/01/2023 17:14 | Atualizado 12/01/2023 17:17

Rio - O médico Fred Nicácio, de 35 anos, foi anunciado, nesta quinta-feira, como um dos integrantes do elenco Camarote do "BBB 23". A novidade foi revelada em um intervalos da novela "Rei do Gado", durante a programação da TV Globo.

Fred Nicácio tem 35 anos e é médico e fisioterapeuta. Ele é natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. “Sou um médico amoroso. Sou conhecido no Brasil por ter atendimentos que marcaram a vida das pessoas”, conta. Ganhou destaque nas redes por conta da sua profissão e, em 2022, chegou a apresentar um reality show. Casado há três anos, mora com o marido em Bauru, em São Paulo. Filho de pai militar e mãe dona de casa, cresceu em um lar religioso. Morou dentro de um CIEP porque os pais desempenhavam a função de “pais sociais” para crianças carentes. Mais tarde, seu pai abriu uma empresa e a família se mudou para uma casa no centro da cidade, o que considera ter sido um choque social. Afirma ter sido uma criança sensível, inserida em um ambiente machista. “Foi um período conturbado, mas eu sobrevivi”, revela.



Fred se define como “uma explosão de energia positiva” e se orgulha da liberdade que conquistou. Diz ter alma de artista em um corpo de médico. Conta ser sensível, intuitivo e estratégico, além de confiável. Vê-se como um cara muito questionador e direto. Ao mesmo tempo, destaca que consegue ser amoroso, acolhedor e de riso fácil. Faz questão de dizer que não faz papel de bobo: “Sou paciente como um vulcão, que aguarda a hora certa para entrar em erupção”. Avisa que é espaçoso e sabe que isso pode incomodar. Fica irritado com injustiça, mas é difícil explodir de raiva; prefere transformar o sentimento em algo produtivo. Declara que gosta muito de festa, de pouca roupa e música alta.



O médico quer entrar no ‘Big Brother Brasil’ para ganhar o prêmio, aproveitar a experiência e marcar o país com a sua história: “Eu quero mudar o imaginário coletivo sobre o que é ser médico no Brasil”, diz.