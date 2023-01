Domitila Barros está no Camarote do 'BBB 23' - Divulgação / TV Globo

Domitila Barros está no Camarote do 'BBB 23'Divulgação / TV Globo

Publicado 12/01/2023 16:08

Rio - A modelo e atriz Domitila Barros, de 38 anos, é mais um dos nomes confirmados para o Camarote do "BBB 23". A participação da famosa foi anunciada, nesta quinta-feira, em um dos intervalos da programação da TV Globo.

fotogaleria

Domitila Barros tem 38 anos e nasceu na comunidade do Morro da Conceição de Recife, em Pernambuco. É modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022. Defende pautas como sustentabilidade, trabalho digno para mulheres da periferia e a arte como forma de mudança de vida. Na adolescência, deu aulas de alfabetização na ONG criada por seus pais, que atendia crianças e adolescentes em situação de risco.

Aos 15 anos, foi reconhecida pela Unesco com o prêmio Sonhadores do Milênio. Formou-se em Serviço Social e, em 2006, conseguiu uma bolsa para fazer mestrado na Alemanha, cuja tese defendeu em quatro idiomas. Na mesma época, começou a trabalhar como atriz e modelo no exterior.



Considera-se focada, resiliente e diz que tem dificuldade de perder. “Se perguntar aos meus amigos e familiares, vão dizer que eu sou louca, que eu sou atacada e que eu sou muito rápida”, brinca. Descreve-se também como uma mulher honesta, pé no chão e guerreira. “Tudo que consegui na minha vida foi pela educação e pela autenticidade”, conta. Destaca, ainda, que se entra em uma guerra não sai fácil.



No BBB, quer ganhar a prova do líder para ter a própria festa durante o reinado, além de sair com o prêmio, que busca para mudar a realidade de sua família. No reality, pretende não decepcionar sua comunidade nem seus sonhos. “Eu acho que isso vai inspirar muitas outras mulheres que vão assistir ao programa, porque nós, mulheres empoderadas, vamos provar que com autenticidade, muita luta e força de vontade a gente alcança os objetivos”, declara.