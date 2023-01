Igor Rickli mostra reação junto com o filho ao anúncio de Aline Wirley no 'BBB 23' - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2023 15:14

Rio - Após Aline Wirley ser revelada como participante do Camarote do "BBB 23" , Igor Rickli, marido da cantora, compartilhou um vídeo em que mostra sua reação ao anúncio. Nesta quinta-feira, o ator usou o Instagram para registrar o momento exato em que a novidade foi divulgada, comemorando ao lado de Antônio, único filho do casal.

"Coração quase sai pela boca… Mas é muita alegria pela coragem do amor das nossas vidas topar essa jornada de tá no 'BBB 23'. Já é nossa campeã!!!", escreveu o artista, na legenda do vídeo. O momento fofo ainda foi compartilhado pela equipe que administra os perfis de Aline nas redes sociais.

A cantora Aline Wirley foi a primeira participante do grupo Camarote, formado por famosos, a ser anunciada para o "BBB 23". O anúncio foi feito durante o programa "Encontro com Patrícia Poeta" nesta quinta-feira. Aline Wirley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Além dela, Bruna Griphao e o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, são outros nomes já revelados para entrar na casa mais vigiada do país.

