Memes tomam conta das redes sociais com o anúncio dos participantes do BBB 23 - Reprodução/Twitter

Publicado 12/01/2023 12:56 | Atualizado 12/01/2023 13:17

Rio - A espera acabou! Chegou o grande #BigDay, dia que os participantes do "BBB 23" estão sendo revelados nos intervalos da programação da TV Globo. E nas redes sociais, a ansiedade do público já está a mil e o programa é o assunto mais comentado. Enquanto aguardam os nomes dos grupos Camarote e Pipoca, os fãs do reality show enchem o Twitter de memes.