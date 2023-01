Manoel e Paula são participantes da casa de vidro do ’BBB 23’ - Pedro Ivo / Agência O DIA

Publicado 10/01/2023 15:20 | Atualizado 10/01/2023 15:20

Rio - Poucas horas depois da abertura da "Casa de Vidro" do "BBB 23" no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, os internautas já têm seus participantes favoritos. Manoel Vicente Paula Freitas são os dois assuntos mais comentados do Twitter, respectivamente. A dupla tomou ainda mais forma após tweets da participante Giovanna Leão com ofensas racistas virem a público.