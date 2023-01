Tadeu Schmidt revela detalhes da estreia da 'Casa de Vidro' do 'BBB 23' - Reprodução/TV Globo

Publicado 10/01/2023 15:55

Rio - A TV Globo confirmou que o elenco oficial do "BBB 23" será anunciado nesta quinta-feira, durante a programação do canal. Os nomes dos brothers e sisters que integrarão os grupos "Camarote" e "Pipoca" serão revelados ao longo do dia, começando nos intervalos do "Encontro com Patrícia Poeta". Nesta terça-feira, aconteceu a estreia da "Casa de Vidro" , onde Gabriel Paula disputam duas vagas no reality show.