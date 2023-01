Giovanna Leão, participante da 'Casa de Vidro' do 'BBB 23' - Reprodução / Instagram

Giovanna Leão, participante da 'Casa de Vidro' do 'BBB 23'Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2023 15:33

"A Giovanna está vivendo um sonho, sonho esse que, é claro e como todos, tem um preço. Mostrar quem você é 24h por dia pro Brasil inteiro assistir é um preço que poucos estão dispostos a pagar em nome de um sonho. Ter o seu passado revirado do avesso e julgado pelos juízes da internet, muito menos. Mas a Giovanna resolveu pagar porque está disposta a vivê-lo. O sonho é maior do que o medo", iniciou o comunicado.

Em seguida, a equipe da empresária ainda deu uma alfinetada nos internautas que vasculharam os perfis da ruiva: "As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância. Lembrem que, não só ela, mas existem 4 seres humanos lá dentro. Com sonhos, com erros, com acertos e com mudanças", diz o documento.

"A Giovanna não é perfeita, e está longe de ser. Mas ela definitivamente não é mais a mesma Giovanna de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu com que muita gente, incluindo ela, evoluísse nesse sentido e aprendesse com seus erros", afirmou a equipe da candidata a sister.

Antes de finalizar a nota, os "ADM's" de Giovanna ainda comentaram uma postagem em que a paulista critica o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmaram que a jovem não votou em Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições. "Por fim, não, a Gi não vota e nunca votou no ex-presidente e em nenhum dos seus. A noção e a consciência de classe seguem intactas por aqui. E se vocês estiverem dispostos a conhecer a Giovanna de agora, acreditem, será o sonho da vida dela poder se mostrar!"

Após terem divulgado nas redes sociais, um adolescente mostrou para os participantes Manoel e Paula os tweets de Giovanna, fazendo com que a dupla se afastasse da ruiva. A polêmica também foi revelada para empresária, que disse que as pessoas a interpretaram mal. Ela disse também que decidiu não apagar seus tweets porque não tem medo de cancelamento.