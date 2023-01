Mãe de Manoel, da Casa de Vidro, visita o filho e se emociona - Reprodução de vídeo

Mãe de Manoel, da Casa de Vidro, visita o filho e se emocionaReprodução de vídeo

Publicado 10/01/2023 12:47 | Atualizado 10/01/2023 12:47

Rio - Manoel e Giovanna mal mudaram de endereço e já receberam visita dos familiares. É que os participantes da "Casa de Vidro do BBB 23", que está instalada em um shopping da Zona Oeste do Rio, puderam matar um pouquinho da saudade dos pais que marcaram presença no local, nesta terça-feira.

A mãe do psiquiatra estava grudada na grade em frente a estrutura de vidro e se emocionou ao ver o filho. "Parabéns, meu filho! Você vai ganhar, todo mundo te ama”, afirmou ela, aos prantos. "Desculpa não ter te contado", disse Manoel. O irmão e outros familiares do médico, que é natural de Cuiabá, também compareceram no shopping.

Irmão e mãe de Manoel foram ver ele na Casa de Vidro. #bbb23 #bbb

pic.twitter.com/Fy2qFuC7NH — A ERA DA MÍDIA #BBB23 (@aeradamidia) January 10, 2023

Com camisas personalizadas e cartazes, amigos e familiares de Giovanna também foram apoiar a gamer. "Eu amo vocês, é tudo por vocês. Estou forte, desculpa mentir!", comentou a empresária.