Walcyr Carrasco Reprodução do Instagram

Publicado 08/01/2023 10:51 | Atualizado 08/01/2023 11:00

Rio - Falta pouco para o público conhecer os novos moradores da casa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, que estreia no dia 16 deste mês, sob o comando de Tadeu Schmidt. Com isso, não faltam especulações sobre os possíveis integrantes do 'camarote'. O autor de novelas, Walcyr Carrasco, então, usou o Instagram, neste sábado para negar sua participação no reality global.

"Gente, tem uma multidão querendo saber se vou fazer o 'Big Brother'. Eu até gostaria, mas o Boninho já disse que não me aceita, porque diz que eu seria expulso na primeira semana", afirmou ele, que escreveu "Verdades Secretas" e "A Dona do Pedaço", no vídeo. Na legenda, Carrasco frisou: "Mas estou com uma nova novela e isso é vida! Certamente eu seria um chato no BBB".







Diretor do BBB, Boninho reagiu à publicação. "Walcyr, você pode tudo! Vou reservar uma vaga (pra você) lá na casa agora". Leandro Lima, intérprete de Levi, em "Pantanal", disse que apoiaria a participação do autor no reality, mas impôs uma condição. "Vai com tudo Walcyr , mas deixa Terra Vermelha escrita", se referindo ao possível nome da próxima novela do dramaturgo.