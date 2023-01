Tadeu Schmidt tira a barba para apresentar o BBB 23 - Reprodução do Instagram

Publicado 07/01/2023 11:07

Rio - Tadeu Schmidt, de 48 anos, está o visual novo! Após o término das férias, o apresentador tirou a barba para comandar o "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, que estreia no dia 16 deste mês, e mostrou o resultado através de um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira.

"Este som simboliza o fim das férias", brincou ele, ao ligar o barbeador elétrico. Logo depois, Tadeu exibiu o rosto lisinho e disse: "Agora, sim. Vamos lá?". Na legenda, o apresentador destacou: "Tadeu com barba de novo só em maio".

Diretor do "BBB", Boninho não perdeu tempo e comentou a publicação. "E eu que não tenho barba nem tiro férias? Fica como?", quis saber o marido de Ana Furtado. Tadeu respondeu com um emoji de risada.

Nos comentários, os internautas se mostraram ansiosos para a estreia do reality. "Estou pronto pra torcer, surtar, chorar e xingar a produção, se for necessário. Ah, e enaltecer o reizinho Tadeu", afirmou um. "Ansiosa pra ter vidas diferentes pra eu cuidar", brincou outro.

Na última quarta-feira, Boninho mostrou alguns detalhes da cada mais vigiada do Brasil, como uma parte da piscina, alguns cantinhos bem coloridos e uma parede com a inscrição "Líder". O diretor também já exibiu o novo visual dos dummies, que agora terão um uniforme branco e amarelo. As principais novidades do "BBB 23" são a casa de vidro, que vai acontecer antes da estreia do programa, e a mudança do prêmio final.