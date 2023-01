Boninho dá adeus a velho Dummy - Reprodução do Instagram

Boninho dá adeus a velho DummyReprodução do Instagram

Publicado 01/01/2023 15:32

Rio - Boninho já iniciou o ano com mais novidades do "BBB 23". Neste domingo, o diretor de variedades da TV Globo foi ao Instagram para revelar o novo figurino de Dummy, que será usado pelos assistentes do reality show na próxima temporada do programa, que estreia em 16 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt.

A principal mudança foi na cor do macacão usado pelos funcionários, que deixou de ser azul e ganhou uma versão na cor branca. "Ano novo, vida nova… Dummie novo", escreveu o Big Boss, na legenda da postagem, com a hashtag "Vem aí, 'BBB 23'".

Nos comentários, a vestimenta dividiu opiniões entre os fãs do reality show da Globo. "Amei, to ansiosa", disse uma seguidora. "Tudo novo e melhor", comentou outra internauta. "Prefiro o antigo, mas (estou) ansiosa para o programa começar", confessou uma terceira. "Que medo desse dummie", brincou mais uma pessoa.

