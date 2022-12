Boninho dá adeus a velho Dummy - Reprodução do Instagram

Publicado 26/12/2022 10:48 | Atualizado 26/12/2022 10:50

Rio - Boninho se despediu de um dos dummies em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo. É que os assistentes do "Big Brother Brasil", da TV Globo, vão ganhar um novo visual na edição do no que vem, que estreia no dia 16 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt.

"Um abraço de despedida para o velho Dummy", afirmou o marido de Ana Furtado nas imagens. "Fim de ano chegando, hora de arrumar a casa... Momento para algumas despedidas", escreveu Boninho na legenda.







