Publicado 12/09/2022 13:05 | Atualizado 12/09/2022 13:12

Rio - O ex-participante do "BBB 22", Paulo André, e o cantor João Figueiredo, marcaram presença na Fashion Week de Nova Iorque, no último domingo. Os dois brasileiros foram escolhidos para prestigiar o regresso do estilista Tommy Hilfiger aos desfiles após três anos de ausência, por conta da pandemia.

A dupla integrou os destaques do time e conferiu de perto a disputada apresentação. Entre os convidados, estavam nomes como Kate Moss, Kourtney Kardashian e Travis Barker — que tocou bateria ao final do desfile.



Nas redes sociais, P.A aproveitou para compartilhar registros de sua preparação para assistir ao desfile. "Já estou aqui nos preparativos! Começar a me arrumar e deixar tudo certinho aqui. Estou indo agora me maquiar, para ficar bonitinho. Vou colocar a roupa e partir! Chegou o grande dia! Estou muito animado, muito contente de estar aqui!", contou. "Tem muita gente achando que eu vou desfilar... Ainda não, ainda não. Mas podem escrever que num futuro, próximo, estarei fazendo um desfile internacional, que é um dos meus objetivos", afirmou, otimista.