Eliezer fica surpreso ao ser marcado em um clique antigo no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Eliezer fica surpreso ao ser marcado em um clique antigo no Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 30/08/2022 10:05

Rio - O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais, na última segunda-feira, para compartilhar com os seguidores uma foto antiga, onde aparece curtindo o Rock in Rio. No Instagram, o ex-brother se surpreendeu com as diferenças físicas promovidas pelo passar dos anos e também, por procedimentos estéticos já realizados, como a harmonização facial, botox e implante de barba e cabelo.

fotogaleria

"Me marcaram nisso aqui hoje. Olha eu no Rock in Rio! Um nariz é um nariz, né?! Tem alguma coisa a ver? Eu era muito feio... Não que eu seja bonito hoje em dia, mas na época, não tinha harmonização e botox", explicou o namorado de Viih Tube, sobre o clique feito há seis anos.

Nos stories, Eliezer ainda ressaltou a falta de pelos em seu rosto no período em que a fotografia foi tirada. "Não tinha barba. Olha aí, não tinha feito barba, não tinha raspado, não tinha um pelo no meu rosto. Por isso que fiz implante", explicou.