Eliezer fala sobre falta de ligações no ’Criança Esperança’ e desabafa na webReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2022 14:03 | Atualizado 15/08/2022 14:04

Rio - O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira, para explicar aos seguidores o porquê de não ter recebido ligações durante sua participação no "Criança Esperança", da Rede Globo. No Instagram, ele afirmou que apenas não teve a sorte de que algum telefonema caísse em sua mesa e pediu para que os internautas não descontextualizassem suas palavras.

"Pelo amor de Deus! Quando você liga para doar no Criança Esperança, você não escolhe com quem quer falar. As pessoas pegaram meus stories [anteriores] e tiraram de contexto. Não tive a sorte de nenhuma ligação cair na minha mesa, só isso", desabafou o empresário em vídeo.

"As pessoas pegam isso e falam 'ninguém quis ligar para o Eli'. Ai! Se ao menos as pessoas, para tirar essa informação, ligassem para doar, né?! Vamos' ligar para doar então, aí você vai e tira a prova dos nove e já faz sua doação. Vamos fazer isso, ao invés de ficar nas redes sociais falando besteira?", disparou o ex-brother.

"'Flopado, ninguém quer falar com o Eli'. Deixa o flopado aqui em paz", ironizou ele na legenda do registro.