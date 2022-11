Arthur Picoli lamenta a morte do avô - Reprodução / Instagram

Arthur Picoli lamenta a morte do avôReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2022 13:53 | Atualizado 04/11/2022 13:58

Rio - O ex-participante do "Big Brother Brasil 21", Arthur Picoli, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para lamentar a morte do avô, Bairo. No Twitter, o influenciador agradeceu pelas orações dos fãs, mas admitiu que o idoso não conseguiu sobreviver.

"Obrigado pelas orações, meu vô Bairo não conseguiu vencer essa", declarou, sem detalhar a causa da morte.

Na quinta-feira, Arthur havia usado seu perfil para pedir orações aos seguidores e chegou a publicar uma foto em que aparece segurando as mãos do avô. "Fortaleçam as orações ainda mais nesse momento, por favor", pediu o ex-BBB, citando um trecho bíblico: "Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus", escreveu na ocasião.