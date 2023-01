Tadeu Schmidt anuncia novidades no BBB 23 - Reprodução de vídeo

Tadeu Schmidt anuncia novidades no BBB 23Reprodução de vídeo

Publicado 02/01/2023 16:30

Rio - Falta pouco para a estreia do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, e as novidades não param de surgir! A emissora informou que o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show, comandado por Tadeu Schmidt, mudará ao longo do programa e que o líder terá novos poderes.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tadeu Schmidt aparece arrumando uma mochila e afirma: "E o nosso Big Brother Brasil que está chegando, hein? Já estou na contagem regressiva e quero deixar tudo pronto para o grande pro grande dia. O meu passaporte já está pronto há muito tempo, é eu segundo ano, mas a emoção não muda. Já já a gente vai conhecer aquela casa maravilhosa. Sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário tudo lindo e maravilhoso".

Logo depois, ele dá mais pistas sobre a dinâmica desta edição. "E o prêmio final que vai mudando ao longo da edição? Mas tem que disputar, se dedicar nas provas, lutar pra ser anjo, líder. E o líder, hein? Que fica ali no controle e tem novos poderes. Mas vai ter que saber jogar", comentou.

PARA TUDO! Prêmio mudando durante a temporada? Mais regalias pro Líder? Jogada nova? Amei saber disso tudo, @tadeuschmidt! O #BBB23 começa dia 16 pra gente dar aquela espiadinha! #RedeBBB @bbb pic.twitter.com/AEWCa2V5hw — TV Globo (@tvglobo) January 2, 2023

O reality show é apresentado por Tadeu Schmidt e conta com a direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.