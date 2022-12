Globo anunciou surpresas para o 'BBB 23' - Reprodução/Internet

Globo anunciou surpresas para o 'BBB 23'Reprodução/Internet

Publicado 29/12/2022 14:10

Rio - A TV Globo divulgou mais uma novidade do "BBB 23". Com estreia prevista para 16 de janeiro, o reality show ganhou uma nova versão de "Vida Real", música-tema que embala a abertura do programa desde sua estreia, agora com a participação de Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra, além da voz de Paulo Ricardo.

fotogaleria

Além disso, a emissora carioca ainda anunciou um desafio para os fãs do reality show, que terão a chance de aparecer na abertura da atração. Para participar, basta compartilhar um vídeo no TikTok dançando a versão repaginada de "Vida Real" e acrescentar as hashtags #BBB23 e #DesafioBBB23, além de marcar os perfis oficiais do "Big Brother Brasil" na rede social.

A brincadeira foi inaugurada por Tadeu Schmidt em vídeo publicado na plataforma: "Estou aqui pra convidar vocês pra curtirem a nova versão desse clássico, fazendo também uma dancinha. Capricha aí, quem mandar bem vai aparecer no 'BBB 23'", avisou o apresentador, antes de mostrar Boninho e Paulo Ricardo se arriscando no passinho.

Confira: