Desenhos de Rafaella Tuma irão compor novo quadro no ’Big Brother Brasil’ de 2023Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2022 10:51

Rio - O "Big Brother Brasil" sempre retorna com novidades e desta vez, não poderia ser diferente. Na 23ª edição do programa, o público poderá se divertir ao relembrar as confusões, jogadas, festas e os diálogos mais empolgantes da semana através das ilustrações de Rafaella Tuma. Formada em design gráfico, com especialização em motion graphics, a ilustradora pretende mostrar, de forma bem-humorada, os melhores momentos do reality show.

"Se tem um lugar de onde eu vou conseguir extrair material, é dessa casa! (risos) Poderia ficar horas citando situações que ficariam hilárias em animação: a briga icônica de Gil e Pocah, que gerou o meme do basculho, no BBB 21; Pedro Scooby conversando sozinho na cabeça dele enquanto a roda de amigos falava de outra coisa, no BBB 22; Solange, do BBB 4, cantando 'iarnuou'; 'Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai', frase de Jessica, no BBB 18; Maria, no BBB 11, que atendeu o Big Fone e não entendeu nada; e muitos outros", contou Rafaella, animada com a estreia.A ilustradora, que acumula mais de 4 milhões de seguidores em seus perfis nas redes sociais, deixou claro que seu maior objetivo é arrancar boas risadas do público. "A produção me deu liberdade para escolher as cenas da semana e criar as animações. Vou ter um período intenso de correria e imersão no BBB para não deixar passar absolutamente nada! Minha missão é fazer o espectador sorrir. Tenho certeza de que essa junção de animações e BBB vai ser o puro suco do entretenimento brasileiro" afirmou.O 'BBB 23' tem estreia prevista para 16 de janeiro de 2023. O reality contará com a apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado, além da direção de gênero de Boninho.