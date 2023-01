Boninho dá mais spoilers da casa do ’BBB 23’ - Reprodução Internet

Boninho dá mais spoilers da casa do ’BBB 23’Reprodução Internet

Publicado 04/01/2023 07:40

Rio - O diretor Boninho postou no Instagram, na noite desta terça-feira, mais alguns spoilers da decoração da casa do "BBB 23". O reality show da TV Globo tem estreia prevista para o dia 16 de janeiro. No vídeo, o diretor mostra alguns pedaços do espaço, como uma parte da piscina, alguns cantinhos bem coloridos e uma parede com a inscrição "Líder".

"Não conta para ninguém não, mas deu para dar mais uma espiadinha na casa", disse Boninho no início do vídeo. "Tadeu Schmidt, já que você mostrou o passaporte eu vou mostrar mais uns pedacinhos da casa mais vigiada do Brasil", escreveu o diretor na legenda.