Dani Calabresa e Boninho dão spoilers de que Ana Clara estará de volta ao ’Bate-Papo BBB’, do ’Rede BBB’Reprodução Internet

Publicado 06/01/2023 09:42

Rio - O diretor Boninho postou no Instagram, na noite desta quinta-feira, mais um vídeo com spoilers do "BBB 23", que tem estreia prevista para o dia 16 de janeiro. Nas imagens, ele aparece em um telefonema com Dani Calabresa, que já foi confirmada no "CAT BBB", e os dois conversam sobre o programa.

Dani pede spoilers de nomes que estarão no grupo Camarote e Boninho diz que só pode confirmar três pessoas: Ana Clara, Tadeu Schmidt e Paulo Vieira. "Eu tenho três nomes confirmados para te dar até agora: Ana Clara, Tadeu Schmidt, Paulo Vieira e você, lógico!", diz o diretor, sem citar Rafa Kalimann, que havia substituído Ana Clara no "Bate-Papo BBB" na edição passada.

Ao ser questionada sobre possíveis indicações, Dani Calabresa ironizou e citou Fábio Porchat e Gkay, que se envolveram em uma extensa polêmica recentemente. "Se ela (Gkay) não puder, joga só o Porchat lá dentro para render o Jogo da Discórdia. Se ele resolver falar umas verdades na cara de alguém, até o Dummy vai chorar", brincou.