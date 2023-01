'Casa de Vidro' do 'BBB 23' terá início nesta terça-feira - Reprodução

'Casa de Vidro' do 'BBB 23' terá início nesta terça-feiraReprodução

Publicado 09/01/2023 13:28 | Atualizado 09/01/2023 13:38

Rio - A nova temporada do "BBB 23" está prevista para estrear no dia 16 de janeiro, mas os integrantes da "Casa de Vidro" já serão confinados a partir desta terça-feira. Ele ficarão no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde vão interagir com o público e mostrar por que merecem conquistar a tão sonhada vaga na casa desta edição.

Os detalhes da dinâmica serão explicados nesta segunda-feira pelo apresentador Tadeu Schmidt, que durante o intervalo da novela "Travessia" vai aparecer para contar, em primeira mão, o horário de início da casa e os detalhes da ação. Esta é a primeira vez que a casa de vidro acontece antes da estreia do programa, algo inédito na história do reality.



O "BBB 23" tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero é de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.