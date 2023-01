Manoel, participante da ’Casa de Vidro’ do ’BBB 23’, é comparado com personagem de Modern Family - Reprodução/Instagram

Manoel, participante da ’Casa de Vidro’ do ’BBB 23’, é comparado com personagem de Modern FamilyReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2023 17:39 | Atualizado 10/01/2023 17:47

Rio - Participante da "Casa de Vidro" do "BBB 23", Manoel Vicente é psiquiatra e tem a sua própria clínica. O médico, de 32 anos, foi rapidamente reconhecido por seus pacientes no Twitter que revelaram que ele deixou profissionais responsáveis por seu consultório durante a sua ausência, e avisou por meio de um vídeo que viralizou nas redes sociais.

fotogaleria

KKKKKKKKKKKK MEU PSIQUIATRA TÁ NA #CasaDeVidro DO #BBB23 DOUTOR MANOEL CADÊ MINHAS RECEITASSS — milena aniversariante (@wwwmlna) January 10, 2023

Manoel cursou Medicina em Barbacena, Minas Gerais, e decidiu que queria ser psiquiatra durante a faculdade. "Me considero bom para analisar situações complexas, consigo me conectar bem com as pessoas, entender o sentimento das pessoas, fui para psiquiatria porque vi nesse lugar da Medicina que conseguia me conectar com as pessoas e ouvir histórias de vida, isso faria por hobby, mas tornei minha profissão. Me inspiro na superação dos pacientes", ressalta.

Ele morou em Toronto, no Canadá, e fez estágio num hospital para se especializar na área da Psiquiatria. Hoje, afirma que sua maior luta é contra a psicofobia – discriminação contra doenças psiquiátricas.