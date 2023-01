Larissa Tomásia deixou conselho especial para os participantes da 'Casa de Vidro' do 'BBB 23' - Fabrício Pioyani / Ag. News

Publicado 10/01/2023 18:08

Rio - Larissa Tomásia tirou a tarde desta terça-feira para conhecer os confinados na "Casa de Vidro" do "BBB 23" . Depois de entrar o "BBB 22" a partir da mesma dinâmica, a influenciadora digital aconselhou Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula, que disputam duas vagas no reality show. "Vou lá no shopping jogar umas 'fake news' e verdades também", disse a ex-sister, em postagem no Twitter.

Depois, Larissa compartilhou um vídeo no Instagram, mostrando o encontro com os confinados e o recado que deixou para o quarteto: "Eu vim aqui dar uma força pra vocês, eu sei o quanto isso é emocionante, eu sei que a Casa de Vidro é a realização de um sonho. Desejo muita sorte pra vocês", declarou ela, que ainda posou para fotos com fãs e interagiu com o público no local.

Mais cedo, a ex-BBB relembrou a experiência que teve ao participar da "Casa de Vidro", no ano passado, junto com Gustavo Marsengo. "Sem dúvidas, a virada de chave da minha vida, prestes a começar uma nova edição, só tenho a falar aos participantes que no momento já estão confinados: Boa sorte!", escreveu ela. "Só quem já viveu a experiência de ser um participante da Casa de Vidro sabe o quanto é emocionante, você sente tudo ao mesmo tempo e até um pouco mais! Sejam bem-vindos à família da Casa de Vidro, brothers e sisters", completou.

Gabriel, Giovanna, Manoel e Paulo já estão confinados em uma estrutura montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, os integrantes vão interagir com o público e mostrar porque merecem conquistar a tão sonhada vaga na casa desta edição. Apenas dois deles poderão ingressar no reality. O elenco oficial do "BBB 23" será anunciado por Tadeu Schmidt, nesta quinta-feira, durante a programação da TV Globo.

