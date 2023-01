Gustavo, participante do ’BBB 23’ - Divulgação

Gustavo, participante do 'BBB 23'

Publicado 12/01/2023 11:48 | Atualizado 12/01/2023 11:53

Rio - O fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, foi anunciado nesta quinta-feira como integrante do grupo Pipoca, formado por anônimos, do "BBB 23". O anúncio foi comandado pelo apresentador Tadeu Schimidt, que contou com a companhia de Ana Clara, diretamente da casa mais vigiada do Brasil.

Gustavo nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e hoje mora em Primavera do Leste, no mesmo estado. Começou a trabalhar muito cedo. Ainda na adolescência, quando decidiu ir morar com o irmão em Primavera do Leste, em uma tentativa de mudar de vida, precisou fazer de tudo um pouco. Trabalhou por cinco anos como pedreiro e, com o dinheiro que reuniu, abriu uma empresa no ramo da Construção Civil. Pouco tempo depois, seus pais também se mudaram para a cidade e, hoje, todos trabalham juntos na fazenda da família. Conta que são muito unidos e que sempre teve o apoio dos pais em tudo, por isso é capaz de fazer qualquer coisa por eles.



Fora da fazenda, cozinhar, conversar e fazer amizade são atividades que fazem parte de seu momento de lazer. Gustavo entrega que também é vaidoso e que costuma malhar todos os dias da semana. Aponta como características pessoais ser extrovertido, batalhador, carinhoso e organizado, e diz que não passaria por cima de ninguém para conseguir algo. Destaca, também, que gosta de levar alegria para quem o cerca, mas não leva desaforo para casa. Solteiro, não descarta um relacionamento no BBB. “Estou na flor da idade. Quero aproveitar essa juventude”, diz.



O mato-grossense revela que seu objetivo no jogo é se doar 100% a todos os momentos. “No BBB quero aproveitar, curtir, fazer tudo que tiver de fazer. É um jogo, um desafio para ir até o final, e eu também vou atrás do prêmio. Quem não quer ficar milionário?”, questiona.