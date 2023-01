Votação da ’Casa de Vidro’ foi encerrada e participantes arrumam as malas para deixar o local - Reprodução

Publicado 12/01/2023 09:23

Rio - Está chegando a hora de conhecer quem são os dois participantes da "Casa de Vidro" que vão fazer parte do elenco do "BBB 23". A votação popular foi encerrada por volta das 9h desta quinta-feira e o apresentador Tadeu Schmidt vai anunciar quem foram os escolhidos durante a programação da TV Globo.

Giovanna, Gabriel, Paula e Manoel já foram avisados pela produção para começarem a arrumar as malas. Os quatro candidatos a "brother" estão confinados em uma estrutura montada em um shopping na Zona Oeste do Rio desde a última terça-feira.

Nesses dois dias em que ficaram na "Casa de Vidro", os participantes já deram o que falar. Giovanna foi acusada nas redes sociais de racismo após internautas descobrirem mensagens preconceituosas no Twitter da jovem. Já o participante Gabriel era seguido por Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não o seguia de volta.

Irritado, o filho do ex-presidente disse que Gabriel "me seguia, mas se vendeu" para entrar no "BBB 23". a 23ª edição do reality show estreia na próxima segunda-feira.