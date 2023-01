Eliezer - Reprodução/Instagram

Eliezer Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2023 20:23

Rio - Eliezer revelou que está acompanhando a "Casa de Vidro" do "BBB 23" e foi sincero ao revelar sua opinião sobre a dinâmica. Nesta quarta-feira, o ex-participante da edição passada do reality show usou o Twitter para comentar o programa, que confinou Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula, que estão em busca da sonhada vaga para entrar na casa mais vigiada do país.

fotogaleria

"Chato isso, mas a Casa de Vidro já entregou mais que minha edição inteira", admitiu o influenciador, elogiando a dinâmica que teve inicío nesta terça-feira, em estrutura montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Eli ainda revelou para quem vai sua torcida: "Até agora, Gabriel e Paula", declarou o namorado de Viih Tube, com quem espera sua primeira filha, Lua.

Chatooo isso mas a casa de vidro já entregou mais que minha edição inteira #cry — Eliezer (@eliezer) January 11, 2023

Uma internauta fez questão de responder a publicação do rapaz, afirmando que ele mesmo gerou pouco entretenimento no programa, mesmo tendo chegado ao Top 4 do "BBB 22". "Desde a minha primeira entrevista, eu avisei: 'Não faço escândalo, não brigo. Só bebo, curto, beijo e vejo no que vai dar'. Mesmo assim me colocaram lá dentro, ué", replicou Eliezer.