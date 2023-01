Gabriel e Manoel trocaram alfinetadas nesta quarta-feira, na 'Casa de Vidro' do 'BBB 23' - Reprodução/Instagram

Gabriel e Manoel trocaram alfinetadas nesta quarta-feira, na 'Casa de Vidro' do 'BBB 23'Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2023 16:45

Rio - Após mais de 24 horas confinados na "Casa de Vidro" do "BBB 23", os participantes já começaram a ter atritos entre si. Nesta quarta-feira, Manoel Vicente e Gabriel Tavares se estranharam após o modelo alfinetar o psiquiatra pelo comportamento na frente do público. "O cara veio para aparecer ou para jogar?", disse o ex-affair de Anitta, enquanto o ruivo dançava dentro da estrutura montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

Manoel escutou o comentário do colega de confinamento e não deixou passar em branco. Em outro momento, os dois interagiam com o público do outro lado do vidro quando o ruivo disparou: "Eu vim pra causar, eu vim pra jogar. Só que no meu jogo a gente fala na cara. No meu jogo não fala nas costas", disse ele, fazendo questão que Gabriel escutasse.

manoel afrontando o gabriel, que ficou caladinho kkkkkkk AMAMOS!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/ztVuxVr4VW — thiago (@httpsrealitys) January 11, 2023

Pouco depois dos comentários ácidos, Manoel chamou Gabriel em um canto para resolver o conflito: "Parece que você falou que eu não iria entrar para jogar e parece que você está com essa impressão", iniciou o profissional de saúde. O administrador quis se defender: "Não, eu tenho impressão que o objetivo é diferente, por mais que seja o mesmo em partes, inteiro não é. Porque pra mim eu posso sumir", afirmou, explicando que não tem a intenção de ficar famoso no reality show, apenas deseja levar o prêmio para casa.

"Aqui não é lugar pra eliminar, é pra pedir voto. Aqui não é jogo da discórdia, não estou dando opinião de você. Você pode falar de você, não me eliminar", respondeu Manoel, encerrando a conversa com o modelo.