Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 23Reprodução/TV Globo

Publicado 11/01/2023 12:30

Rio - O "BBB 23" promete trazer muitas novidades para os participantes e também para os telespectadores, a partir da próxima segunda-feira. A primeira delas é o novo “Poder Coringa”, uma espécie de “card do poder”, que dá vantagem a um jogador toda semana.

O recurso tem tudo para apimentar a corrida pelo primeiro lugar. Funciona como um leilão: antes das compras, um benefício ou jogada diferente no game aparece à disposição dos confinados. São várias as possibilidades, mas apenas um participante pode usufruir do poder. Dentro do confessionário, cada confinado determina quantas estalecas – poucas, muitas, todas? – está disposto a pagar para arrematar o privilégio.

Ao final dos lances, o resultado é divulgado para todos. Na estratégia, vale de tudo: corrida para ver quem entra antes no confessionário, blefe sobre ter dado mais ou menos estalecas, segredo sobre o lance... Resta saber até onde os participantes vão em busca do poder.

Além disso, este ano, o líder da semana tem à disposição os privilégios já conhecidos pelo público – dorme em um aposento exclusivo, define quem é Vip e quem é Xepa, indica alguém direto ao paredão, fica imune aos votos da casa e tem uma festa em sua homenagem – e uma pitada a mais de mordomia.

No quarto do líder, também se encontra uma grande central de controle. Nela, o todo-poderoso pode acessar, de maneira limitada e pré-determinada, diversos comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo. Dentre eles, assistir ao que acontece no restante da casa com áudio; descobrir o total de votos que recebeu até então; e a possibilidade de despertar os participantes na hora que desejar. As funções, é claro, têm limite de acesso, mas tornam o posto de líder ainda mais valioso e estratégico no percurso rumo ao primeiro lugar do reality show.

Atualmente, quatro participantes estão confinados na 'Casa de Vidro'. Apenas dois deles entrarão no reality show.