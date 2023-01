MC Guimê - Juliana Pedutti

MC GuimêJuliana Pedutti

Publicado 12/01/2023 18:03 | Atualizado 12/01/2023 18:09

Rio - Cotado para o Camarote do "BBB 23", equipe de MC Guimê publica vídeo revelando a entrada do cantor no reality antes dele ser anunciado pelo programa. A divulgação dos nomes dos participantes começou nesta quinta-feira (12) , nos intervalos da programação da TV Globo.