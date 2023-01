Diogo Defante tenta pular grade da ’Casa de Vidro’ do ’BBB 23’ - Reprodução

Publicado 11/01/2023 14:14 | Atualizado 11/01/2023 15:07

Rio - O humorista Diogo Defante, de 34 anos, esteve no shopping em que os participantes da "Casa de Vidro" do "BBB 23" estão confinados na tarde desta quarta-feira. Como já era de se esperar, Defante provocou uma verdadeira bagunça no local.

fotogaleria

"Eu te conheço desde o reality de humor, de fralda. F...", disse Paula para o humorista. "Cadê o Dan Lessa?", perguntou Gabriel sobre o parceiro de filmagens de Diogo Defante. Em determinado momento, o humorista tentou pular a grade do local e foi impedido por um segurança. "Não mexe com meu parceiro, não", disparou Gabriel. "Esse cara é muito doido, né?", disse Manoel.

Os participantes Paula, Gabriel, Giovanna e Manoel entraram na "Casa de Vidro" nesta terça-feira. Eles ficarão confinados por dois dias e estão passando por uma votação popular, já que apenas dois deles poderão entrar no reality show da Globo, que tem estreia prevista para o dia 16 de janeiro.