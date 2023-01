Gabriel é um dos participantes da casa de vidro do 'BBB 23' - Pedro Ivo / Agência O DIA

Gabriel é um dos participantes da casa de vidro do 'BBB 23'Pedro Ivo / Agência O DIA

Publicado 11/01/2023 19:54

Rio - Os participantes da "Casa de Vidro" do "BBB 23" mostraram que vale tudo na busca pela tão sonhada vaga no reality show da TV Globo. Nesta quarta-feira, Gabriel Tavares conversou com o público em volta da estrutura montada em um shopping no Rio e revelou sua nova estratégia. O modelo de 24 anos pediu "foco no Gshow" e prometeu ficar sem camisa em troca dos votos. "Eu tiro se você votar", afirmou ele, que ainda falou para os espectadores mostrarem a tela do celular comprovando que escolheram o rapaz.

fotogaleria

Gabriel já viveu um affair com as cantoras Anitta, Luísa Sonza e com a atriz e influenciadora digital Gabi Lopes. Segundo o "Gshow", ele chamou a atenção da Poderosa após viralizar no TikTok. O paulista ainda conta que vê a atriz Grazi Massafera como símbolo sexual. "Quero entrar para ficar rico, milionário", destacou ele, sobre seu objetivo no "BBB 23".

Na última terça-feira, o administrador relembrou o dia em que saiu com Anitta e confirmou uma história já revelada anteriormente pela cantora, de quando ela fez xixi no braço de um desconhecido. Gabriel explicou que o rapaz era seu amigo e contou detalhes da situação em que conheceu a Poderosa, há cerca de um ano atrás, quando ela realizou um show em Florianópolis, em Santa Catarina.

"Meu amigo foi fazer xixi, dai ele disse 'A árvore tá pinicando', ele encostou em uma taturana. Daí, ele falou 'alguém tem que fazer xixi no meu braço, tem que ser xixi de celebridade', ele dizia. Ela falou 'Se você calar a boca, eu mijo no seu braço'. Fomos no banheiro do hangar, eu, ele, ela e o segurança. Eu fiquei de costas, só ouvi o barulhinho. Foi o dia mais feliz da minha vida", completou ele.

Gabriel está confinado na "Casa de Vidro" junto com Giovanna, Manoel e Paulo, em uma estrutura montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, os integrantes vão interagir com o público e mostrar porque merecem conquistar a vaga na casa desta edição. Apenas dois deles poderão ingressar no reality. O elenco oficial do "BBB 23" será anunciado por Tadeu Schmidt, nesta quinta-feira, durante a programação da TV Globo.