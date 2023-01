O influencer Fred está no ’BBB 23’ - Divulgação

Publicado 12/01/2023 13:06 | Atualizado 12/01/2023 13:16

Rio - O youtuber Fred, do "Desimpedidos", ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi anunciado como participante do grupo Camarote no "BBB 23". O anúncio foi feito nesta quinta-feira durante a programação da TV Globo, nesta quinta-feira.

Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, tem 33 anos, é jornalista, apresentador e influenciador digital. Está solteiro e tem um filho com a empresária Bianca Andrade, participante do "BBB 20". Desde criança sonhava se tornar jogador de futebol. Trabalha desde muito cedo e já exerceu funções como vendedor de doces, passeador de cachorro, auxiliar administrativo, ator, repórter de rádio, gandula de tênis e instrutor de informática para idosos. Tentou carreira no futebol até os 22 anos, mas quando percebeu que não conseguiria se profissionalizar encontrou no jornalismo um meio de continuar próximo do esporte.

Na faculdade, conheceu amigos com os quais fundou o canal do YouTube “Futebol nas 4 Linhas”. Em 2015, participou de um concurso e foi escolhido para fazer parte do “Desimpedidos”. Os integrantes do canal o acharam parecido com Fred, ex-jogador do Fluminense, e o apelidaram como tal. Diz que a oportunidade mudou sua vida. Pelo canal, já cobriu eventos como Copa do Mundo da FIFA, Copa América, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Florida Cup. Orgulha-se de ter entrevistado Romário e Cristiano Ronaldo.

Diz ser um pai babão, completamente apaixonado pelo filho. Acha que a saudade vai ser um problema na casa do BBB. Joga futebol, futevôlei e basquete. Gosta de se vestir bem, usar roupas “diferentonas” e é apaixonado por tênis. “Eu tenho uma cabeça muito aberta para todas as formas de pensar”, conta. Afirma, ainda, que está acostumado a ser o centro das atenções. “Gosto de dar a cara a tapa, de ser a pessoa que conta as histórias, que faz piada, que dança horrores. Sempre fui protagonista das coisas, o ‘aparecidão’”, relata. Revela, também, que curte uma fofoca se ela não estiver prejudicando ninguém. Segundo ele, seu maior defeito é ser teimoso.

Fred declara que assistiu a quase todas as edições do ‘Big Brother Brasil’ e é fã declarado do programa. Adianta que o reality vai ser o paraíso para ele, já que é muito competitivo, e que topou o desafio em todas as suas circunstâncias: “Entrar no BBB é uma exposição tremenda”, avalia.