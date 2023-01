Selton Mello contracenou com Bruna Griphao em ’Os Tempos do Imperador’ - João Miguel Júnior/Globo

Publicado 12/01/2023 14:09 | Atualizado 12/01/2023 15:37

Rio - Os participantes do "BBB 23" estão sendo divulgados nesta quinta-feira (12), nos intervalos da programação da TV Globo, e um dos nomes confirmados é o da atriz Bruna Griphao , que interpretou Leopoldina na novela "Nos Tempos do Imperador". Com a entrada da artista na casa mais vigiada do Brasil, o ator Selton Mello, que deu vida a Dom Pedro II, deixou uma mensagem para atriz bem no estilo da trama que viveram uma relação de pai e filha.