Patrícia Ramos estreia como apresentadora do #RedeBBB - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2023 14:56 | Atualizado 12/01/2023 14:57

Rio - A cobertura oficial do "BBB" trouxe novidades para essa nova edição. Enquanto a veterana Ana Clara segue no comando do "BBB - A Eliminação" junto com Bruno De Luca, e Jeska Grecco retorna ao "BBB Tá On", o "Bate-papo BBB" ganhou mais uma apresentadora. Patrícia Ramos se junta a Vivian Amorim na programação da Globoplay, ficando no lugar de Rafa Kalimann.

“Me sinto muito feliz e lisonjeada por ter recebido o convite para fazer parte desse time incrível. Eu sou muito fã de BBB e sei o quanto o programa mexe com o coração dos espectadores, e a expectativa que a galera tem por mais uma temporada”, comemorou Patrícia. “Estou muito empolgada e me sinto preparada para esse desafio. Vamos que vamos”, completou a estreante, que agradou o público nas redes sociais.