Larissa Tomásia comenta semelhanças com Larissa, que faz parte do elenco Pipoca do 'BBB 23' - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/01/2023 15:57

"Temos uma Larissa no time dos pipocas também, e a menina parece comigo (risos). Como assim o Boninho escolhe uma segunda versão de mim? Até o cropped rosa", destacou a modelo, nesta quinta-feira. Tomásia entrou no "BBB 22" após participar da Casa de Vidro, junto com Gustavo Marsengo.

Já a Larissa do "BBB 23" tem 24 anos e é professora de Educação Física. Nasceu em Sombrio, em Santa Catarina, e mudou-se para Criciúma, quando adulta, porque tinha o sonho de morar em uma cidade maior. “Sou muito alegre, acordo nos 220 volts, e sei que isso pode incomodar muita gente”, diz. Larissa é fã do programa e tentou a inscrição em outras edições. “Sempre idealizei estar no BBB. Era um sonho, e eu sabia que uma hora iria chegar”, lembra ela, que pretende “dar o nome” nas festas da casa, assim como faz quando sai para baladas, hoje em dia. “Só vou embora quando estão levando o som”, afirma.