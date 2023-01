Ex-BBB Maria - Reprodução / Instagram

Ex-BBB MariaReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2023 18:51 | Atualizado 12/01/2023 18:55

Rio - A ex-BBB Maria, que participou da última edição do reality show, demonstrou grande interesse nos participantes do 'BBB 23' que estão sendo anunciados nesta quinta-feira (12). A atriz e cantora disse que beijaria pelo menos uns três brothers (ou sisters) revelados até o momento.

"Entrei no BBB errado. Neste eu já aparentemente teria três bocas pra beijar sem precisar palmitar", disse a artista, que ficou com Eliezer e Linn da Quebrada durante o confinamento.Embora não tenha citado nomes, a ex-sister resgatou um tweet da pipoca Sarah Aline na época em que ela a acompanhava no 'BBB 22'. "Maria é gata, em... Meu Deus, quero", disse a psicóloga, e atriz repostou dizendo: "Tô te esperando aqui fora".