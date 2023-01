Marvvila é anunciada como integrante do Camarote do 'BBB 23' - Divulgação / TV Globo

Publicado 12/01/2023 18:58

Rio - A cantora Marvvila, de 23 anos, está no grupo Camarote do "BBB 23". A participação da pagodeira no reality show foi confirmada, nesta quinta-feira, em um dos intervalos da programação da TV Globo. O programa tem estreia marcada para 16 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt.

Marvvila é cantora e tem 23 anos. Cria da Zona Norte do Rio, ela é conhecida como “A Pagodeira”, título de uma de suas músicas mais famosas. Integrante de uma grande família, sempre viveu em dois ambientes distintos: do lado materno, teve uma criação mais rígida; do lado do paterno, conviveu com um grupo festeiro, que ama samba. Marvvila é o resultado da junção desses dois mundos. Na igreja descobriu a paixão pela música. Seguiu o estilo gospel no começo da carreira, mas se encontrou no pagode.

Em 2016, participou do ‘The Voice Brasil’ e a experiência reacendeu sua vontade de ser famosa na música. Na pandemia lançou o primeiro single e o sucesso foi tanto que decidiu gravar um DVD, que bateu a marca de mais de 40 milhões de streams de áudio e vídeo. Em 2022, realizou o sonho de cantar no palco Favela do Rock in Rio.



Marvvila se define como uma mulher empoderada, sonhadora e que quer vencer em todas as oportunidades que receber da vida. Diz ser alegre, amiga, verdadeira e leal. Destaca que é um pouco desligada e cabeça dura quando sabe que está certa. Mas fala que sabe ouvir opiniões, apesar do gênio forte. Irrita-se com pessoas inconvenientes e desrespeitosas. “Sou transparente, minha expressão na hora muda; ter senso é obrigatório. Não gosto de entrar em uma treta, mas nas minhas discussões eu faço questão de mostrar quando estou certa”. Gosta de chamar atenção: “Uma unha pequena e um cabelo simples não combinam comigo. Eu gosto de ser ousada”, brinca.



“No ‘Big Brother Brasil’, as pessoas podem esperar uma menina muito verdadeira e sonhadora que está indo lá para ganhar, para sair milionária. Uma preta pagodeira que quer mostrar a sua arte e a sua garra”, avisa Marvvila sobre seus objetivos no reality. A futura sister conta que está ansiosa para as provas de resistência e que quer se acabar nas festas.