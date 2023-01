Tina se junta ao grupo Pipoca do 'BBB 23' - Divulgação / TV Globo

Publicado 12/01/2023 20:19

Rio - A analista de marketing Tina, de 29 anos, foi anunciada entre os participantes do grupo Pipoca do "BBB 23". A novidade foi revelada, na noite desta quinta-feira, em um intervalo da novela "Cara e Coragem", na TV Globo. O reality show apresentado por Tadeu Schmidt estreia em 16 de janeiro, após a exibição de "Travessia".

Tina tem 29 anos e nasceu em Angola. A analista de marketing e modelo mora há nove anos na capital de São Paulo. Veio para o Brasil para estudar e por aqui se graduou em Jornalismo e fez pós-graduação em Marketing. Atualmente também atua em comerciais e como influenciadora em suas redes sociais.

Ela conta que consumia cultura brasileira desde a infância com a mãe e os sete irmãos, que vir para o Brasil era um sonho e que pretende seguir no país daqui para frente. Em Angola, em 2012, foi eleita Miss Benguela (cidade da região oeste do país). Já foi casada por oito anos e tem duas filhas do relacionamento, mas hoje está solteira e não descarta um envolvimento amoroso no reality.



A angolana diz que ser mãe mudou sua perspectiva de vida. Ela gosta de compartilhar com as filhas os valores e a cultura de seu país de origem, e a importância do empoderamento. Considera-se uma mulher ativa e determinada, que sabe o que quer, mas também teimosa e um pouco briguenta. Diz que, se necessário, bate de frente e se posiciona, pois não tem medo de se expressar. “Estou para o jogo”, afirma. Também se acha inteligente e carismática, e destaca ser uma pessoa que gosta de desafios. Não vê problema em começar qualquer coisa do zero.



O ‘Big Brother Brasil’ chega em uma fase em que Tina está se conhecendo melhor, e ela considera ser esta sua oportunidade de mudar de vida. Aos companheiros de confinamento, ela avisa: “Sou brava, não gosto que mexam comigo. Tenho meus momentos de ‘não pise no meu calo’”.