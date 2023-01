Bruno é participante do grupo Pipoca - Divulgação / TV Globo

Rio - O alagoano Bruno é mais um dos nomes anunciados como integrante do grupo Pipoca, formado por anônimos, do "BBB 23". Os participantes desta edição foram anunciados durante os intervalos da programação da TV Globo por Tadeu Schimidt e Ana Clara, diretamente da casa mais vigiada do Brasil.

Bruno é natural de São José da Laje, cidade de Alagoas que fica na divisa com Pernambuco. Tem 32 anos e é atendente de farmácia. Conta que em sua região é conhecido como “princesa das fronteiras” e que é muito querido pelos clientes que atende no trabalho. Também afirma ter um ótimo relacionamento com os pais, com quem mora até hoje, e ter tido uma infância muito feliz – cresceu brincando na rua e fazendo muitos amigos. Revela que seu sonho é mudar a sua vida e a de sua família, e que não nasceu para ser um cidadão pacato do interior, mas para brilhar.



O alagoano diz que já acorda agitado, ouvindo música alta e que é energia pura. Está solteiro e classifica a sua vida como um intenso carnaval com muita diversão, festas e viagens. “Quem não me conhece pode achar que sou forçado, mas eu gosto mesmo é de entregar alegria”, garante ele, que acrescenta que não está nem aí para julgamento. Mas ressalva que é 8 ou 80 e que ser contrariado o estressa rápido. Considera-se extrovertido, transparente e muito competitivo. Para ele, não há lugar para gente mesquinha e preconceituosa. Diz que bate de frente por isso, se for necessário.



A exposição no ‘Big Brother Brasil’ não é uma questão para Bruno, que pretende entrar para jogar e diz não ter medo de mudar de lado, já que não quer nem pensar em ficar em grupo que está perdendo. “Não nasci à toa, quero brilhar. Vou incendiar aquela casa, ser jogador raiz”, promete.