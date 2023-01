Karoline Lima manda recado para Boninho após ficar de fora do 'BBB 23' - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2023 21:30 | Atualizado 12/01/2023 21:34

Rio - Karoline Lima foi aos Stories do Instagram para comentar sua decepção por não ter sido convidada para o "BBB 23". Nesta quinta-feira, a ex-mulher de Éder Militão avisou que estava acompanhando o "Big Day", com o anúncio oficial dos participantes da edição", e ainda mandou um recado direto para Boninho, o diretor de variedades da TV Globo.

"Boninho perdeu uma super oportunidade de me chamar", iniciou a modelo e influenciadora digital, que ainda acrescentou: "Achei que eu ia, já estava com toda a minha programação, esperando. Boninho, você não está entendendo o que perdeu, lindo", brincou.

Durante viagem a Fernando de Noronha, Karoline também revelou sua opinião sobre os primeiros nomes anunciados para entrar na casa mais vigiada do país. "A internet aqui está ruim, mas estou vendo umas coisas que aparecem de vez em quando do povo do 'Big Brother'. Vai ser tudo! Não vejo a hora de me alienar completamente assistindo", declarou a loira.