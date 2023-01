Fred Nicácio e o marido Fábio Gelonese - Reprodução Internet

Fred Nicácio e o marido Fábio GeloneseReprodução Internet

Publicado 12/01/2023 20:29

Rio - Marido do médico Fred Nicácio, Fábio Gelonese usou suas redes sociais para desejar boa sorte ao recém confinado. No vídeo compartilhado, o dentista toca a música tema do programa "Big Brother Brasil" em seu piano, enquanto o esposo se aproxima carregando suas malas e se despede com um beijo. Em seguida o médico se despede dos fãs na câmera e parte para o confinamento.

fotogaleria

Na legenda, Fábio escreveu: "Eu não aguentava mais esperar!!! Maridão @frednicacio já está confinado e aguardando pra entrar na casa mais vigiada do Brasil! Boa sorte, Príncipe!", e recebeu muitos comentários elogiando o casal e apoiando o marido. Mensagens como: "que coisa mais linda!!!", "Ele já ganhou", "Faz isso com meu coração não gente!", "Ooohhh, Deus. Fofura!!! A causa é nobre. Vai ganhar!!!!" e "Mais uma aventura, do nosso príncipe! #teamfrednicacio amo vocês!", foram as mais vistas.