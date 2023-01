Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram

Yasmin BrunetReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2023 15:38

Rio - Yasmin Brunet se pronunciou sobre os boatos de que estaria no elenco Camarote do "BBB 23". Na noite desta quinta-feira, a modelo e ex-mulher de Gabriel Medina foi aos Stories do Instagram para esclarecer os rumores após ter ficado fora da lista de nomes anunciados pela TV Globo para participar do reality show , que estreia na segunda-feira, dia 16, após a exibição de "Travessia".

"Gente, eu não fui para o 'BBB'. Mas vocês sabem que eu super iria. Inclusive, fica a dica aí, Boninho", avisou a atriz, que ainda deixou um recado para o diretor de variedades da emissora carioca: "Vou até te marcar aqui pra você saber que eu iria e que eu causaria, todo mundo sabe que eu causaria. Mas não foi dessa vez, estou aqui em casa", completou a loira.

Yasmin Brunet foi um dos nomes mais cotados entre os possíveis participantes do "Big Brother Brasil 23", o que não aconteceu. Nesta quinta-feira, a produção do reality show revelou os nomes dos novos brothers e sisters que entrarão na casa mais vigiada do país. No grupo Camarote, composto por famosos, estão MC Guimê, Gabriel Santana, Aline Wirley, Fred Desimpedidos, Key Alves, Bruna Griphao, Fred Nicácio, Domitila Barros, Marvvila e Antonio "Cara de Sapato" Jr.